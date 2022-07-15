Как отмечать День Берегини 15 июля: народные традиции, приметы и запреты

В этот день древние славяне почитали божество, называемое матерью всех духов. Образ Берегини ассоциировался с березой, к ней предки ходили просить счастья и благополучия.

Традиции в День Берегини

Надо посадить березу возле дома, она будет оберегать жилье и людей от злых духов.

Девушки могут гадать или проводить обряды с любовными приворотами.

Традиционное блюдо на День Берегини - вареники с вишневой начинкой.

Старинные запреты

В этот день запрещены ссоры и ругань.

Не стоит заниматься шитьем или полевыми работами.

Домашние дела не нужно забрасывать, наоборот, трудолюбивым и старательным улыбнется удача.

Народные приметы

Начали плескаться в воде сазаны - будет теплая и солнечная погода.

На березе появились желтые листики: надо ждать ранней осени, зима же наступит в срок.

На траве выпала роса - следует готовиться к дождям.

Утром у воды встал туман, значит, погода ожидается хорошая.

Ветер с запада предвещает дождь.

Если после дождя быстро высох асфальт - будет долгая непогода.

Именины

15 июля отмечают свои именины Арсений, Фотий, Иувеналий.

Лунный календарь

В День Берегини принято начинать собирать урожай вишен.

Что говорят нумерологи

День будет благоприятным, важно сохранять положительный оптимистичный настрой, который поможет добиться желаемых целей в любых начинаниях.