Как отмечать День Берегини 15 июля: народные традиции, приметы и запреты
В этот день древние славяне почитали божество, называемое матерью всех духов. Образ Берегини ассоциировался с березой, к ней предки ходили просить счастья и благополучия.
Традиции в День Берегини
Надо посадить березу возле дома, она будет оберегать жилье и людей от злых духов.
Девушки могут гадать или проводить обряды с любовными приворотами.
Традиционное блюдо на День Берегини - вареники с вишневой начинкой.
Старинные запреты
В этот день запрещены ссоры и ругань.
Не стоит заниматься шитьем или полевыми работами.
Домашние дела не нужно забрасывать, наоборот, трудолюбивым и старательным улыбнется удача.
Народные приметы
Начали плескаться в воде сазаны - будет теплая и солнечная погода.
На березе появились желтые листики: надо ждать ранней осени, зима же наступит в срок.
На траве выпала роса - следует готовиться к дождям.
Утром у воды встал туман, значит, погода ожидается хорошая.
Ветер с запада предвещает дождь.
Если после дождя быстро высох асфальт - будет долгая непогода.
Именины
15 июля отмечают свои именины Арсений, Фотий, Иувеналий.
Лунный календарь
В День Берегини принято начинать собирать урожай вишен.
Что говорят нумерологи
День будет благоприятным, важно сохранять положительный оптимистичный настрой, который поможет добиться желаемых целей в любых начинаниях.
Опубликовано: Храмова Оксана
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