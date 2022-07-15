Учительницу уволили из-за пикантных фото, которые она размещала в интернете

Жизнь Сары Силз перевернулась в ног на голову, ведь преподавательница начальных классов из Саут-Бенда (Индиана, США) осталась без работы.

Крах случился в тот момент, когда стало известно о том, что у Сары есть аккаунт в интернет-сервисе «OnlyFans», и фотографии, которые размещает там 40-летняя дама, не назовёшь невинными.

В итоге работодатели Сары посчитали, что подобное поведение бьёт по репутации образовательного учреждения.

Раз так, то с учительницей стоит распрощаться.

Женщина призналась, что была шокирована столь подлой попыткой разрушить её жизнь и разбить ей сердце.

Она обратилась за поддержкой к пользователям соцсетей, не забыв, правда, при этом надеть вызывающий розовый лифчик и сфотографироваться в провокационной позе.