Учительницу уволили из-за пикантных фото, которые она размещала в интернете
Жизнь Сары Силз перевернулась в ног на голову, ведь преподавательница начальных классов из Саут-Бенда (Индиана, США) осталась без работы.
Крах случился в тот момент, когда стало известно о том, что у Сары есть аккаунт в интернет-сервисе «OnlyFans», и фотографии, которые размещает там 40-летняя дама, не назовёшь невинными.
В итоге работодатели Сары посчитали, что подобное поведение бьёт по репутации образовательного учреждения.
Раз так, то с учительницей стоит распрощаться.
Женщина призналась, что была шокирована столь подлой попыткой разрушить её жизнь и разбить ей сердце.
Она обратилась за поддержкой к пользователям соцсетей, не забыв, правда, при этом надеть вызывающий розовый лифчик и сфотографироваться в провокационной позе.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС
Шестиметровую королевскую селедку поймали рыбаки в Чили
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Максим Галкин попал: на комика завели уголовное дело
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине