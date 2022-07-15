Ноэль, который ведёт блог о путешествиях, совершил самый короткий авиаперелёт
Путешественник Ноэль Филипс совершил самый короткий авиаперелёт между двумя островами Папа-Уэстрей и Уэстрей.
Ноэль засёк время и выяснил, что попал с одного острова на другой за 1 минуту и 14 секунд. Интересно, что технически этот авиарейс является самым дорогим в мире.
Билет на самолёт стоит 17 фунтов, но если пересчитать соотношение цены и расстояния и применить его к другим рейсам, то получится, что за перелёт из Лондона (Англия) в Дубай (ОАЭ) пришлось бы заплатить около 34000 фунтов.
Компания «Loganair» осуществляет перевозку пассажиров дважды в день, и рейс пользуется неплохим спросом как у туристов, так и у местных жителей.
Правда, можно посчитать подобный короткий авиаперелёт неэкологичным, но альтернатива лишь одна — плыть с острова на остров на лодке по неспокойным водам, так что пока никто отказываться от самолёта не собирается.
Опубликовано: Игнат Ветров
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС
Шестиметровую королевскую селедку поймали рыбаки в Чили
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Максим Галкин попал: на комика завели уголовное дело
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине