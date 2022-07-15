Ноэль, который ведёт блог о путешествиях, совершил самый короткий авиаперелёт

Путешественник Ноэль Филипс совершил самый короткий авиаперелёт между двумя островами Папа-Уэстрей и Уэстрей.

Ноэль засёк время и выяснил, что попал с одного острова на другой за 1 минуту и 14 секунд. Интересно, что технически этот авиарейс является самым дорогим в мире.

Билет на самолёт стоит 17 фунтов, но если пересчитать соотношение цены и расстояния и применить его к другим рейсам, то получится, что за перелёт из Лондона (Англия) в Дубай (ОАЭ) пришлось бы заплатить около 34000 фунтов.

Компания «Loganair» осуществляет перевозку пассажиров дважды в день, и рейс пользуется неплохим спросом как у туристов, так и у местных жителей.

Правда, можно посчитать подобный короткий авиаперелёт неэкологичным, но альтернатива лишь одна — плыть с острова на остров на лодке по неспокойным водам, так что пока никто отказываться от самолёта не собирается.