Ученые разработали лекарство от рака, которое лечит и серьезные потологии позвоночника

Исследователи проверили открытие на животных с травмами спины, и оказалось, что через 4 недели они уже были неотличимы от здоровых.

Исследователи Бирмингемского университета в Великобритании протестировали лекарство для лечения онкологии. И выяснили, что оно не только активирует реакцию на повреждение ДНК при некоторых видах рака, но и лечит травмы спинного мозга.

Испытание таких таблеток на животных с повреждениями позвоночника избавила их от проблемы, сообщает Вокруг Света.

Авторы разработки сначала на клеточных моделях, потом на мышах в лаборатории, продемонстрировали, как препарат блокирует реакцию организма на повреждение ДНК в нервах, и регенерирует их.

Параллельно таблетки восстанавливают также сенсорные и двигательные функции, которые возникли после травмы спины.

Разработчики объясняют, что препарат AZD1390 испытали на способность восстановить двухцепочечные разрывы ДНК - чтобы повысить чувствительность раковых клеток к лучевой терапии.

Ученые на примере клеточных культур увидели: лекарство стимулирует рост нервных клеток, подавляет реакции на повреждение ДНК, мешающие восстановлению функций после травм.

Одновременно исследователи решили проверить открытие на животных с травмами спины. И в итоге действия препарата появилась регенерация нервов за пределами места повреждения, вернулась способность через него проводить электрические сигналы.

Один из ученых Зубайр Ахмед подчеркнул, что результаты их исследований показали "замечательное восстановление сенсорных и моторных функций". Животные, получавшие AZD1390, "неотличимы от неповрежденных животных уже через 4 недели после травмы".