Члены шахматного клуба из Саутрона во Франции сделали огромную шахматную фигуру Короля

Собирали необычную скульптуру, сделанную из 768 кусков дерева, в течение 700 часов, но зато результат не может не порадовать взгляд.

Шахматный король весит 4,2 тонны, а высота фигуры составляет 6,30 метров.

Хотя по сути этот король является самым большим в мире, рекорд пока можно назвать неофициальным. Официальный рекордсмен, созданный в 2018 году, находится в Сент-Луисе (Миссури, США).

Но та фигура ниже французской, а потому любители шахмат из Саутрона планируют в ближайшее время предоставить документы и доказательства представителям гиннесовского комитета, чтобы их шахматный король по праву занял своё место на страницах известной Книги рекордов.