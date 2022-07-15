После нескольких свиданий кавалер потребовал от дамы деньги, ведь она соврала ему о ребёнке

Дама очень понравилась нашему герою, и он решил пообщаться с ней поближе. Вот только прежде всего кавалер уточнил, нет ли у его новой знакомой детей, ведь он принципиально не встречается с одинокими матерями.

Морган заверила, что бездетна, и у пары состоялось пять прекрасных свиданий.

Однако, счастье кончилось в тот момент, когда мужчина решил найти Морган в соцсетях — его неприятно поразило обилие фотографий некоего мальчика в её профиле.

Откровенно поговорив с женщиной, кавалер заставил её признаться — да, у неё действительно есть сын.

Герой пришёл в ярость от того, что ему соврали. В ближайшее время пара планировала пойти на концерт, и мужчина, купивший билеты на свои деньги, требует от дамы вернуть ему стоимость её билета.

Кроме того, мужчина подумывал получить с Морган те деньги, которые он потратил на неё во время свиданий, но на такое он всё-таки вряд ли пойдёт.

Многие знакомые мужчины осудили его за то, что он якобы реагирует слишком остро. Но пользователи интернета, прочитавшие историю несостоявшегося романа, поняли чувства нашего героя.

Он имеет полное право злиться на обман, но далеко не все одобрили идею требования денег.