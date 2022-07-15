Во время показа фильма про Бэтмена в кинозале появилась живая летучая мышь
Жители Остина в Техасе США, пришедшие в кинотеатр на фильм «Бэтмен», заодно полюбовались на настоящую летучую мышь.
Кто-то из зрителей оказался шутником и выпустил зверька в зал кинотеатра «Cinépolis» во время сеанса.
Фильм приостановили, и на место происшествия явились представители управления по контролю за животными, которым необходимо было изловить мышь, не причинив вреда ни ей самой, ни зрителям, ни сотрудникам.
Эксперты заявили, что шутка получилась более опасной, чем кажется, ведь летучие мыши могут быть переносчиками бешенства.
Хочется верить, что неизвестный любитель розыгрышей задумается над своим поведением.
Опубликовано: Антон Райт
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