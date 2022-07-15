Талантливая кулинарка сделала бисквитный торт в виде Майкла Джексона
Эмили Тозелло является не только умелой кулинаркой, но и талантливой художницей. Мастерица готова это доказать с помощью своих тортов.
Одной из последних впечатляющих работ стало лакомство, которому жительница Ниццы (Франция) пожелала придать сходство с певцом Майклом Джексоном.
При этом Эмили понадобились бисквитные коржи и помадная глазурь.
Не пожалев времени, 40-летняя женщина тщательно вылепила все детали. Даже культовая серебряная перчатка не оказалась забытой.
Конечно, мастерство Эмили не оставило людей равнодушными.
Вот только с подобным тортом, как и с другими креативными угощениями, возникает проблема — конечный результат жалко есть.
Опубликовано: Антон Райт
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