Талантливая кулинарка сделала бисквитный торт в виде Майкла Джексона

Эмили Тозелло является не только умелой кулинаркой, но и талантливой художницей. Мастерица готова это доказать с помощью своих тортов.

Одной из последних впечатляющих работ стало лакомство, которому жительница Ниццы (Франция) пожелала придать сходство с певцом Майклом Джексоном.

При этом Эмили понадобились бисквитные коржи и помадная глазурь.

Не пожалев времени, 40-летняя женщина тщательно вылепила все детали. Даже культовая серебряная перчатка не оказалась забытой.

Конечно, мастерство Эмили не оставило людей равнодушными.

Вот только с подобным тортом, как и с другими креативными угощениями, возникает проблема — конечный результат жалко есть.