Дом, посвящённый фильму «Эдвард руки-ножницы», был выставлен на продажу

Фанаты фильма 1990-го года «Эдвард руки-ножницы» получили возможность поселиться в доме, посвящённом этому кино.

Недвижимость находится в Лутце (Флорида, США) и стала известной благодаря тому, что именно там по сюжету жила семья, приютившая Эдварда, сыгранного Джонни Деппом.

В настоящее время домом владеет Джоуи Клопс, и он немало времени и сил потратил на то, чтобы внутренний интерьер напоминал декорации кино.

Кроме того, нынешний владелец собрал памятные вещи, включая оригинальный реквизит и манекен, изображающий Эдварда в натуральную величину.

В данный же момент недвижимость выставлена на продажу и оценена в 699900 долларов. Наверняка её по достоинству оценит какой-нибудь любитель известного фильма режиссёра Тима Бёртона.