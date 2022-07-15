Венгрия заявила о подготовке военной операции для спасения венгров в Закарпатье

Министерство иностранных дел Венгрии заявило, что страна готовит операцию по спасению своих людей на западе Украины.

Как сообщило Министерство иностранных дел Венгрии, войска страны могут начать военную операцию по спасению венгров в Западной Украине.

В МИД Венгрии заявили о готовности защищать своих граждан, проживающих на территории Закарпатья.

В этом регионе проживает около 150 тысяч венгров, для спасения которых может быть введёт режим военного ЧП.

"Для спасения 150 тысяч венгров на Западе Украины у властей есть сценарии "военного ЧП", заявил глава МИД страны", – пишет Sputnik.

При этом отмечается, что Будапешт надеется избежать такого развития событий.