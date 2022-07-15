Невеста похвасталась обручальным кольцом, но люди принялись обсуждать не бриллианты, а ногти
Кажется, в наши дни каждая невеста должна запомнить: хочешь похвастаться в соцсетях обручальным кольцом — позаботься об идеальном маникюре.
Эту даму сложно обвинить в том, что она никогда в жизни не ходила в салоны на маникюр. Вот только в последний раз она делала это так давно, что становится страшно.
Именно поэтому, когда незнакомка похвасталась полученным от любимого украшением, народ принялся обсуждать вовсе не бриллианты, а довольно уродливые отросшие ногти, отчаянно нуждающиеся в коррекции.
Остаётся надеяться, что к свадьбе невеста всё-таки озаботится приведением ногтей в порядок и дойдёт до мастера маникюра.
Тем более, что этому мастеру (или мастерице) пользователи интернета заочно шлют комплименты. Надо же — дама настолько переносила маникюр, а он всё ещё держится.
Опубликовано: Антон Райт
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