Актёр Батурин рассказал, что 10 раз хотел убить жену и 5 раз развестись с ней

Пару Юрия и Ирины Батуриных считают образцом для подражания. Актёр признаётся, что в семейной жизни бывало всякое.

Семью Юрия и Ирины Батуриных считают идеальной. Но было всякое. Ссоры могли привести пару к разводу, но у них получилось сохранить отношения. Артист признался журналистам, как всё было.

Если вы думаете, что я не хотел ее убить, то не правы… Хотел раз десять. Если думаете, что не хотел развестись, так за 25 лет, как минимум, раз пять! Первые десять лет у нас были такие отношения, что все спрашивали: "А сколько вы женаты?". Было ощущение, что у нас медовый месяц. Но потом все немножко трансформируется, меняются приоритеты, в ее жизни появился другой мужчина, более важный, чем я, это наш сын.

Батурин называет жену очень хорошей матерью для их детей. За это артист очень уважает и ценит Ирину. Актер не говорит о любви к жене, но уверен, что жизнь без нее будет совсем не такой.

Артист вспоминает, что оба пытались переделывать друг друга под себя. Это приводило к конфликтам.

Несмотря на всё пережитое, Батурин утверждает, что его суженая - умная женщина, способная уступить.

Ирина - породистая красивая блондинка. У нее есть возможность ухаживать за собой, но это абсолютно тот случай, когда спрашивают о секретах красоты, а это все гены.

Сын артиста Богдан, которому 9 лет, не дает отцу расслабляться. Актёр старается следить за собой, заниматься спортом, быть модным и зарабатывать любимым делом.