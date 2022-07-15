Почему древние целители считали шалфей священной травой, в чем ее польза
Это растение добавляют в чай, готовят из него освежающую воду, оно имеет и лечебные возможности.
Шалфей - растение неприхотливое, оно размножается самосевом. А зона применения его очень широка: шалфей используется в кулинарии, косметологии, медицине, аромотерапии. Древние целители даже считали это растение священным.
Для сада это - отличное украшение, а уход из разряда "посадил и забыл". Считается, что чай с добавлением шалфея укрепляет иммунитет, укрепляет работу сердца и нервной системы.
Кроме того, шалфей укрепляет умственную и физическую работоспособность. Однако принимать настойки нужно только с рекомендации врача - чтобы получить пользу, а не проблему.
Но освежающую воду приготовить летом можно и нужно. Для этого взять по щепотке листьев шалфея, смородины, вишни, мяты. Залить 1 ст. кипятка, настоять 20-30 минут.
Когда настойка остынет, нужно залить воду в пульверизатор, опрыскать помещение и тело. Эффект в жаркий день потрясающий. Можно эту же воду заморозить и протирать кубиками льда лицо.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС
В Стамбуле осквернено главное еврейское кладбище, вандалы задержаны
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Пропаганда и оружие: как Северная Корея противостоят ненавистному Западу
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине