Почему древние целители считали шалфей священной травой, в чем ее польза

Это растение добавляют в чай, готовят из него освежающую воду, оно имеет и лечебные возможности.

Шалфей - растение неприхотливое, оно размножается самосевом. А зона применения его очень широка: шалфей используется в кулинарии, косметологии, медицине, аромотерапии. Древние целители даже считали это растение священным.

Для сада это - отличное украшение, а уход из разряда "посадил и забыл". Считается, что чай с добавлением шалфея укрепляет иммунитет, укрепляет работу сердца и нервной системы.

Кроме того, шалфей укрепляет умственную и физическую работоспособность. Однако принимать настойки нужно только с рекомендации врача - чтобы получить пользу, а не проблему.

Но освежающую воду приготовить летом можно и нужно. Для этого взять по щепотке листьев шалфея, смородины, вишни, мяты. Залить 1 ст. кипятка, настоять 20-30 минут.

Когда настойка остынет, нужно залить воду в пульверизатор, опрыскать помещение и тело. Эффект в жаркий день потрясающий. Можно эту же воду заморозить и протирать кубиками льда лицо.