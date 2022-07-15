МИД Венгрии обьявил о подготовке военной операции в западной Украине

Венгерский МИД заявил, что правительство готовит операцию по спасению своих граждан в Закарпатье.

Министерство иностранных дел Венгрии официально заявило о намерении в случае необходимости начать военную операцию на территории Закарпатья.

Это связано с тем, что в западной части Украины проживают более 150 тысяч венгров. В случае опасности их готовы спасти.

Как сообщил глава венгерского внешнеполитического ведомства, на этот случай готовится режим военного ЧП.

При всем этом, отметил он, Венгрия надеется, что ей не придётся реализовывать данный план в Закарпатье.