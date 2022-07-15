Неизвестный автопортрет Ван Гога нашли в Швейцарии
Эта неожиданная находка открылась в момент рентгенографии другой работы художника.
Неизвестный автопортрет художника удалось увидеть только с помощью рентгеновского исследования.
Дело было так. Сотрудники Национальной художественной галереи Шотландии делали рентгенографию картины Ван Гога "Голова крестьянки", подаренную музею в 1960 году адвокатом Александром Мейтлендом из Эдинбурга.
Ничего неожиданного увидеть при этом не ожидали. Вдруг на обратной стороне картины работникам музея открылся портрет неизвестного мужчины - он более ста лет скрывался под несколькими слоями картона и клея.
При обработке картины в фотолаборатории исследователи определили, что на ней изображен сам Винсент Ван Гог.
Исследование показало: это один из первых автопортретов художника, созданный им в период с 1883 по 1885 год.
Именно в это время автор под влиянием работ Поля Гогена и Жоржа Сера экспериментировал с цветом и мазками.
Но поскольку у художника было недостаточно средств, он служил моделью сам для себя и задействовал холсты с обеих сторон для создания своих картин.
Состояние скрытой картины неизвестно. Чтобы разделить картины и отреставрировать автопортрет, реставраторам придется изрядно потрудиться.
Нужно будет снять несколько слоев клея с масляной краски, и сделать это надо максимально осторожно.
Пока же в рамках летней выставки французского импрессионизма, которая пройдет в Королевской Шотландской академии, зрители смогут увидеть обнаруженный автопортрет при помощи специально сконструированного лайтбокса.
Опубликовано: Наталья Павлова
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