Неизвестный автопортрет Ван Гога нашли в Швейцарии

Эта неожиданная находка открылась в момент рентгенографии другой работы художника.

Неизвестный автопортрет художника удалось увидеть только с помощью рентгеновского исследования.

Дело было так. Сотрудники Национальной художественной галереи Шотландии делали рентгенографию картины Ван Гога "Голова крестьянки", подаренную музею в 1960 году адвокатом Александром Мейтлендом из Эдинбурга.

Ничего неожиданного увидеть при этом не ожидали. Вдруг на обратной стороне картины работникам музея открылся портрет неизвестного мужчины - он более ста лет скрывался под несколькими слоями картона и клея.

При обработке картины в фотолаборатории исследователи определили, что на ней изображен сам Винсент Ван Гог.

Исследование показало: это один из первых автопортретов художника, созданный им в период с 1883 по 1885 год.

Именно в это время автор под влиянием работ Поля Гогена и Жоржа Сера экспериментировал с цветом и мазками.

Но поскольку у художника было недостаточно средств, он служил моделью сам для себя и задействовал холсты с обеих сторон для создания своих картин.

Состояние скрытой картины неизвестно. Чтобы разделить картины и отреставрировать автопортрет, реставраторам придется изрядно потрудиться.

Нужно будет снять несколько слоев клея с масляной краски, и сделать это надо максимально осторожно.

Пока же в рамках летней выставки французского импрессионизма, которая пройдет в Королевской Шотландской академии, зрители смогут увидеть обнаруженный автопортрет при помощи специально сконструированного лайтбокса.