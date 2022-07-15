Рогозин может возглавить освобождённые территории Украины
Действующий глава «Роскосмоса» Рогозин может возглавить освобождённые территории Украины
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин может возглавить территории Украины, которые находятся под контролем российских Вооружённых сил.
Это сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на слова российского политолога Константина Калачева.
"Рогозин может стать куратором освобожденных территорий Донбасса и Украины. Об этом URA.RU заявил политолог Константин Калачёв", – говорится в сообщении
Отметим, что ранее появлялась информация о том, что Дмитрий Рогозин может занять должность заместителя главы АП.
"Рогозин для ДНР и ЛНР свой, понятный, идейно близкий. Он как политик и администратор найдет себе применение в теме обустройства и восстановления ДНР и ЛНР, а также в попытках присоединения территорий к России", – сказал Калачёв.
Опубликовано: Николай Скира
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