Максим Галкин попал: на комика завели уголовное дело

Не успел Максим Галкин вернуться из Израиля в Россию, а уже начинаются неприятности. Депутат Роман Худяков заявил, что на юмориста заведено уголовное дело по факту дискредитации российских военных.

Похоже Максим Галкин доигрался со своими необычными шутками о российской власти и звездах. На знаменитость завели уголовное дело заявил депутат Госдумы России Роман Худяков.

Теперь непонятно, что ждет Галкина, после его приезда на территорию РФ. Многие сильно обозлились после того, как артист со своей звездной семьей уехал в Израиль после начала спецоперации на Украине.

Депутат рассказал, что блогер из Ростова-на-Дону сделал официальное заявление на артиста. За что же решили наказать Максима Галкина? Российский тиктокер подал заявление в полицию за дискредитацию военных России. Самое интересное, что данных по поводу доносчика нет.

На это заявление нашлось много комментаторов, а депутат с радостью заявил:

«Юмориста-провокатора, вероятнее всего, арестуют и экстрадируют в Россию. Это хорошая новость».

Но самое важное, что официального подтверждения факта заведения дела пока нет.

Видно, что российскую знаменитость на родине не очень то и ждут, поэтому нет гарантий, что его возвращение будет тихим. Травля началась жестокая, поэтому возможно звезды передумают и останутся жить за рубежом.