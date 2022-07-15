Шестиметровую королевскую селедку поймали рыбаки в Чили
Рыбу, которую называют сельдяной король, поймали чилийские рыбаки неподалеку от города Арика.
Размер ее практически равен шести метрам, поэтому ее пришлось поднимать с помощью лебедки.
Эту гигантскую селедку местные жители считают предвестником несчастий, цунами и ураганов.
Считается, что сельдяной король поднимается на поверхность лишь из-за движения тектонических плит, штормов, течений или болезни.
Директор Чилийской геонаучной сети Кристобаль Муньос в комментарии местному изданию рассказал, что землетрясения невозможно предсказать, а Чили находится в активной тектонической зоне - огненном кольце.
Что касается появления глубоководной рыбы в более мелких местах, то ученый отнес это явление к тому, что ее просто отбрасывает течением из глубины во время штормов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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