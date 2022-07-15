Шестиметровую королевскую селедку поймали рыбаки в Чили

Рыбу, которую называют сельдяной король, поймали чилийские рыбаки неподалеку от города Арика.

Размер ее практически равен шести метрам, поэтому ее пришлось поднимать с помощью лебедки.

Эту гигантскую селедку местные жители считают предвестником несчастий, цунами и ураганов.

Считается, что сельдяной король поднимается на поверхность лишь из-за движения тектонических плит, штормов, течений или болезни.

Директор Чилийской геонаучной сети Кристобаль Муньос в комментарии местному изданию рассказал, что землетрясения невозможно предсказать, а Чили находится в активной тектонической зоне - огненном кольце.

Что касается появления глубоководной рыбы в более мелких местах, то ученый отнес это явление к тому, что ее просто отбрасывает течением из глубины во время штормов.