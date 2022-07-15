В Стамбуле осквернено главное еврейское кладбище, вандалы задержаны

Крупнейшее еврейское кладбище в Стамбуле, частично заброшенное, было осквернено за одну ночь, а двое преступников арестованы, заявили представители еврейской общины.

«Наше кладбище в Хаскёй на Золотом Роге посетили в полночь, и 36 наших надгробий были разрушены», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте еврейской общины, где есть несколько снимков разрушений.

«Дело было направлено в компетентные органы со всеми фото и видеозаписями, и мы ожидаем, что виновные в этом вандализме будут арестованы как можно скорее», — надеются заявители.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу немедленно «осудил гнусное нападение на кладбище Хаскёй» в Twitter.

«Двое преступников были арестованы полицией, и расследование продолжается», — добавил он, предупредив, что «те, кто такими провокациями пытается нарушить наше единство и солидарность, никогда не будут иметь гражданства».