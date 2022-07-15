В Стамбуле осквернено главное еврейское кладбище, вандалы задержаны
Крупнейшее еврейское кладбище в Стамбуле, частично заброшенное, было осквернено за одну ночь, а двое преступников арестованы, заявили представители еврейской общины.
«Наше кладбище в Хаскёй на Золотом Роге посетили в полночь, и 36 наших надгробий были разрушены», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте еврейской общины, где есть несколько снимков разрушений.
«Дело было направлено в компетентные органы со всеми фото и видеозаписями, и мы ожидаем, что виновные в этом вандализме будут арестованы как можно скорее», — надеются заявители.
Министр внутренних дел Сулейман Сойлу немедленно «осудил гнусное нападение на кладбище Хаскёй» в Twitter.
«Двое преступников были арестованы полицией, и расследование продолжается», — добавил он, предупредив, что «те, кто такими провокациями пытается нарушить наше единство и солидарность, никогда не будут иметь гражданства».
Опубликовано: Тарас Медведев
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