На Нетфликс две премьеры: сериалы "Обитель зла" и "Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон"

14 июля зрители Netflix увидели новый сериал "Обитель зла", основанный на популярной компьютерной игре Resident Evil. В этот же день в эфир вышли очередные приключения Панды По и его друзей.

События "Обители зла" только косвенно связаны с культовой игрой Resident Evil. В центре сюжетной линии - семья Вескеров, в главной роли - Ленс Реддик, которого можно увидеть в "Грани",

"Прослушке", Quantum Break.

Критики ругают сериал за то, что он почти никак не привязан к игровой тематике, а сюжет кажется надуманным.

При этом проект вызывает положительные отклики как качественно снятый экшен с кучей впечатляющих зомби. Пока на суд зрителя представлены 8 эпизодов сериала.

14 июля на канале Netflix можно было посмотреть также продолжение приключений панды По.

В новых сериях проекта полюбившийся многим герой отправится в кругосветный круиз, цель которого - предупредить злые намерения: две ласки хотят овладеть страшным оружием, способным уничтожить все живое.

Новый сериал "Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон" включает 9 эпизодов, идущих с русскими субтитрами.