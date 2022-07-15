Умерла экс-жена, Иванка Трамп экс-президента США Дональда Трампа
Экс-жена Трампа, Иванка Трамп скончалась 14 июля на 74 году жизни в Нью-Йорке, об этом сообщил сам бывший президент в своих социальных сетях.
В своей памятной речи, Трамп отметил, что Иванка была замечательной и красивой женщиной, которая вела великую и вдохновляющую жизнь.
В первые часы после смерти, в СМИ поступала информация о естественных причинах смерти немолодой экс-жены Трампа. Однако позже ряд осведомленных в деле полицейских сообщили о возможно произошедшем несчастном случаи.
По обстоятельствам смерти правоохранительными органами города Нью-Йорка проводятся следственные мероприятия.
Предварительно полиция предполагает, что Иванка могла упасть с лестницы в своём доме в Верхнем Ист-Сайде.
Иванка Трамп прожила долгую и насыщенную жизнь. Родившись в Чехословакии, она несколько раз переезжала из страны в страну. Вскоре после очередного переезда в США, Иванка познакомилось со своим бедующим мужем Дональдом.
Прожив в браке с 1977 по 1992 год, она подарила Трампу трех детей, дочку Иванку Трамп и двух сыновей, Дональда Трампа-младшего и Фредерика.
После развода с Дональдом Трампом, Иванка ещё дважды вступала в брак Параллельно с семейными заботами, Иванка занималась бизнесом, написанием книг и успела сняться в фильме.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС
Построив башню из четырёх яиц, мужчина побил собственный мировой рекорд
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Financial Times: Украина получит ракеты для американских HIMARS дальностью 300 километров
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине