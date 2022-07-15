Умерла экс-жена, Иванка Трамп экс-президента США Дональда Трампа

Экс-жена Трампа, Иванка Трамп скончалась 14 июля на 74 году жизни в Нью-Йорке, об этом сообщил сам бывший президент в своих социальных сетях.

В своей памятной речи, Трамп отметил, что Иванка была замечательной и красивой женщиной, которая вела великую и вдохновляющую жизнь.

В первые часы после смерти, в СМИ поступала информация о естественных причинах смерти немолодой экс-жены Трампа. Однако позже ряд осведомленных в деле полицейских сообщили о возможно произошедшем несчастном случаи.

По обстоятельствам смерти правоохранительными органами города Нью-Йорка проводятся следственные мероприятия.

Предварительно полиция предполагает, что Иванка могла упасть с лестницы в своём доме в Верхнем Ист-Сайде.

Иванка Трамп прожила долгую и насыщенную жизнь. Родившись в Чехословакии, она несколько раз переезжала из страны в страну. Вскоре после очередного переезда в США, Иванка познакомилось со своим бедующим мужем Дональдом.

Прожив в браке с 1977 по 1992 год, она подарила Трампу трех детей, дочку Иванку Трамп и двух сыновей, Дональда Трампа-младшего и Фредерика.

После развода с Дональдом Трампом, Иванка ещё дважды вступала в брак Параллельно с семейными заботами, Иванка занималась бизнесом, написанием книг и успела сняться в фильме.

