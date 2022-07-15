Трамп принял решение по поводу участия в выборах

Дональд Трамп сообщил, что уже принял решение об участии в выборах президента США, которые будут проходить в 2024 году.

Однако какое именно решение принял Трамп, участвовать в выборах или нет, он не разглашает.

На данный момент экс-президент думает над тем, когда именно огласить своё решение широкой публике.

Ранее из ряда источников поступала информация, что Дональд Трамп огласит своё решение в канун Дня независимости США, однако сам бывший глава белого дома опроверг эти слухи.

Не раскрывая окончательного решения, относительно своего участия в выборах, Трамп тем самым подогревает интерес и любопытство публики, следящей за его политической активностью.

Обладая большим штатам PR-менеджеров и медиа-аналитиков, сложно представить, что данное полу молчание всего лишь эксцентричная выходка экс-президента.

Скорее это напоминает продуманный ход, чтобы вернуться в новостную повестку и удержать внимание граждан США на своей персоне.

Вспоминая деятельность Дональда Трампа после его ухода с поста президента США, можно дать прогноз о его решении относительно предстоящих выборов.

Прошлогодний штурм Капитолия сторонниками Трампа, создание им отдельной социальной сети - Truth Social и весомая поддержка внутри республиканской партии – все это даёт возможность предполагать, что Дональд Трамп не собирается уходить из американского политического поля и будет участвовать в предстоящих выборах.