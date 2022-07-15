Директор ЦРУ прибыл с тайным визитом в Ереван

Глава американской разведки Бёрнс прилетел в столицу Армении с неофициальным визитом.

В пятницу, 15 июля 2022 года, ряд зарубежных СМИ сообщили о том, что начальник Центрального разведывательного управления США Уильям Джозеф Бёрнс прибыл в столицу Армении Ереван.

Примечательно, что представители американского правительства не делали никакого официального заявления о визите Директора ЦРУ Бёрнса в Ереван для проведения встреч на высоком уровне.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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