Саудовская Аравия стала вторым по величине акционером Aston Martin

Производитель роскошных автомобилей Aston Martin Lagonda объявил в пятницу об увеличении капитала на 770 миллионов евро после вступления в клуб акционеров Public Investment Fund (PIF).

Суверенный фонд национального благосостояния Саудовской Аравии (PIF) станет вторым по величине акционером производителя.

До половины из этого притока свежих денег будет использовано для «значительного сокращения доли заемных средств группы», заявили в Aston Martin. Тем самым компания развеяла слухи о своей финансовой несостоятельности.

Суверенный фонд Саудовской Аравии инвестирует 78 миллионов долларов, и по окончании операции будет владеть около 16,7% капитала.

Основным акционером по прежнему остается группа Тисовое дерево во главе с канадским миллиардером Лоуренсом Строллом, который уже спасал Aston Martin от банкротства в 2020 году на фоне Brexit и пандемии.