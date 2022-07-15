Ибрагим Садек из Ирака сбалансировал 18 яиц на тыльной стороне ладони

В какой-то момент мужчина и сам начал пробовать балансировать различные предметы и после достаточного количества тренировок понял, что у него стало очень неплохо получаться.

Теперь же Ибрагим официально доказал своё мастерство, установив мировой рекорд и попав в Книгу рекордов Гиннеса — он сумел сбалансировать на тыльной стороне ладони 18 куриных яиц.

Рекордсмен добавил, что ему сложно сформулировать, в чём же заключается главный секрет балансировки. Он может лишь поведать, что потребуется много терпения, сосредоточенности и спокойствия.

Опубликовано: Антон Райт

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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