Ибрагим Садек из Ирака сбалансировал 18 яиц на тыльной стороне ладони
В какой-то момент мужчина и сам начал пробовать балансировать различные предметы и после достаточного количества тренировок понял, что у него стало очень неплохо получаться.
Теперь же Ибрагим официально доказал своё мастерство, установив мировой рекорд и попав в Книгу рекордов Гиннеса — он сумел сбалансировать на тыльной стороне ладони 18 куриных яиц.
Рекордсмен добавил, что ему сложно сформулировать, в чём же заключается главный секрет балансировки. Он может лишь поведать, что потребуется много терпения, сосредоточенности и спокойствия.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС
Построив башню из четырёх яиц, мужчина побил собственный мировой рекорд
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Financial Times: Украина получит ракеты для американских HIMARS дальностью 300 километров
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине