Студент устроил пожар, попытавшись приготовить на кухне ракетное топливо
Общежитие Университета Бригама Янга (Юта, США) нуждается в срочном ремонте. Известно, что из него переселены 22 студента.
Началось всё с научного эксперимента.
Некий студент, чьё имя не сообщается, решил приготовить на кухне самодельное ракетное топливо, но результатом стал взрыв, а потом и возгорание.
Никто не пострадал, но кухня и несколько комнат довольно сильно обгорели. Кроме того, из-за сработавших огнетушителей немало помещений оказались залиты водой.
Экспериментатору, устроившему эти безобразия, не стали предъявлять обвинений.
Однако, власти призвали всех студентов впредь проводить свои опыты исключительно в стенах лабораторий.
Опубликовано: Антон Райт
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