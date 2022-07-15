Студент устроил пожар, попытавшись приготовить на кухне ракетное топливо

Общежитие Университета Бригама Янга (Юта, США) нуждается в срочном ремонте. Известно, что из него переселены 22 студента.

Началось всё с научного эксперимента.

Некий студент, чьё имя не сообщается, решил приготовить на кухне самодельное ракетное топливо, но результатом стал взрыв, а потом и возгорание.

Никто не пострадал, но кухня и несколько комнат довольно сильно обгорели. Кроме того, из-за сработавших огнетушителей немало помещений оказались залиты водой.

Экспериментатору, устроившему эти безобразия, не стали предъявлять обвинений.

Однако, власти призвали всех студентов впредь проводить свои опыты исключительно в стенах лабораторий.

Опубликовано: Антон Райт

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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