Бывший "спартаковец" Александр Козлов умер во время массажа

Футболист пришел на массаж и скоропостижно скончался во время сеанса. Смерть наступила в результате отрыва тромба и остановки сердца. Бывшему нападающему "Спартака" было всего 29 лет.

Информация о случившемся подтвердилась в Телеграмм-канале подмосковного клуба "Зоркий", там у спортсмена проходили тренировки в период межсезонья.

По словам журналиста Ивана Карпова, у футболиста оторвался тромб, что и послужило причиной быстрой смерти.

И. Карпов:

«Козлов пришел на массаж, ему стали разминать мышцы. Игроку сразу стало плохо, он упал и начал хрипеть. Попытались завести сердце, вроде получилось. Приехала скорая, но спасти Козлова не удалось. Тромб»

Александр Козлов начинал свою спортивную карьеру в стенах московского футбольного клуба "Спартак". В команде "красно-белых" он играл с 2010 по 2016 год.

Талантливый игрок заслуженно стал серебряным призером России в сезоне 2011/2012.

Позднее Козлов достойно выступал во многих футбольных командах ("Тосно", "Факел", "Тюмень", "Химки", крымский "Фаворит-ВД-Кафа", армянский "Арарат", казахстанский "Окжетпес").