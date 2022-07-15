Бывший "спартаковец" Александр Козлов умер во время массажа
Футболист пришел на массаж и скоропостижно скончался во время сеанса. Смерть наступила в результате отрыва тромба и остановки сердца. Бывшему нападающему "Спартака" было всего 29 лет.
Информация о случившемся подтвердилась в Телеграмм-канале подмосковного клуба "Зоркий", там у спортсмена проходили тренировки в период межсезонья.
По словам журналиста Ивана Карпова, у футболиста оторвался тромб, что и послужило причиной быстрой смерти.
И. Карпов:
«Козлов пришел на массаж, ему стали разминать мышцы. Игроку сразу стало плохо, он упал и начал хрипеть. Попытались завести сердце, вроде получилось. Приехала скорая, но спасти Козлова не удалось. Тромб»
Александр Козлов начинал свою спортивную карьеру в стенах московского футбольного клуба "Спартак". В команде "красно-белых" он играл с 2010 по 2016 год.
Талантливый игрок заслуженно стал серебряным призером России в сезоне 2011/2012.
Позднее Козлов достойно выступал во многих футбольных командах ("Тосно", "Факел", "Тюмень", "Химки", крымский "Фаворит-ВД-Кафа", армянский "Арарат", казахстанский "Окжетпес").
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС
Построив башню из четырёх яиц, мужчина побил собственный мировой рекорд
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Financial Times: Украина получит ракеты для американских HIMARS дальностью 300 километров
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине