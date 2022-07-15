Вор попался на попытке продать украденный коготь динозавра
Коллекционер Эрик Миллер, приехавший на выставку драгоценных камней и минералов в Тасконе (Аризона, США), лишился кое-чего очень ценного.
Окаменелости, каждая из которых стоит 25000 долларов, были украдены у коллекционера.
Понимая, что вор может попробовать продать добычу, Эрик связался как с властями, так и с некоторыми другими коллекционерами.
Вскоре Эрику позвонил некий Адам Ааронсон, который рассказал, что с ним вышел на связь человек, назвавшийся Кристофером Томасом.
Этот мужчина предложил Адаму купить у него коготь динозавра. В итоге оба коллекционера объединились, чтобы назначить вору встречу и заманить его в ловушку.
Когда Кристофер явился со своим товаром, Эрик и Адам объявили ему о том, что сделка не состоится, ведь коготь краденый.
Особенно мужчин удивило, что пока они поджидали полицию, злоумышленник спокойно дожидался приезда властей вместе с ними.
Теперь вора арестовали, но в деле остаётся ещё одна важная загадка — куда же делся второй коготь спинозавра?
Опубликовано: Игнат Ветров
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