Чтобы муж не мешал вести машину, водительница связала ему руки и заклеила рот

Жительница Китая по фамилии Ю вот уже девять лет водит машину. По сути дама проехала 80000 километров без аварий и нарушений ПДД.

её муж такой аккуратностью похвастаться не может — он периодически получает штрафы за нарушения.

Несмотря на это, мужчина, конечно же, лучше знает, как управлять автомобилем. Совместные поездки доводят его супругу, сидящую за рулём, до белого каления — благоверный то ворчит, то ругается, то даёт советы.

Последней каплей стало то, что муж попытался сам схватиться за руль. Тут уж госпожа Ю не выдержала. Она остановила автомобиль и заявила, что не тронется с места, пока мужчина не позволит, чтобы она связала ему руки и заклеила рот.

Как ни странно, но чудак согласился на столь суровую меру. В итоге у водительницы впервые за долгое время выдалась очень спокойная поездка.

Женщина даже сняла своего вынужденно притихшего супруга на видео, и кадры очень быстро набрали популярность.

Особенно видеоролик оценили дамы-автомобилистки, которые сталкиваются с такой же проблемой.