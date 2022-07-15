Панин, проживающий в Испании, находится в бедственном положении

Российский актёр Алексей Панин, находящийся уже 2 года в Испании, живёт на остатки средств, которые заработал, снимаясь в кино в РФ.

Скандально известный российский актер Алексей Панин около 2 лет проживает в Испании. Звезда кино пребывает в бедственном положении, расходуя остатки средств, которые заработал когда-то в России.

Панин остановился в квартире с двумя спальнями, залом, балконом, туалетом и ванной. Ни о каком дизайнерском ремонте и красивом виде из окон речи не ведётся.

В интервью на Ютубе артист поведал:

Живу на те деньги, которые у меня остались... В последнее время в России было тяжело с работой из-за моих взглядов. Никто меня не преследовал, но я находился в черном списке.

Панин признаётся, что частенько помогают друзья и сейчас есть средства, чтобы купить еду.

О заработках в Испании актёр не рассказывает. Панин занимается воспитанием дочери-подростка, не понимая, зачем той нужна школа.

Один из главных персонажей фильма "Жмурки" пояснил природу появления в Сети скандального видео с собакой. Актер уверяет, что ролик - не что иное, как фейк.

Это видео появилось в момент, когда мы должны были получить решение суда, что ребенок останется со мной. Видео с собакой - абсолютный фейк. Голова моя, спина не моя, потому что там нет татуировок, а у меня они есть.

Остальные скандальные видео эпатажный артист объясняет своей наркотической зависимости.