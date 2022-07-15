Панин, проживающий в Испании, находится в бедственном положении
Российский актёр Алексей Панин, находящийся уже 2 года в Испании, живёт на остатки средств, которые заработал, снимаясь в кино в РФ.
Скандально известный российский актер Алексей Панин около 2 лет проживает в Испании. Звезда кино пребывает в бедственном положении, расходуя остатки средств, которые заработал когда-то в России.
Панин остановился в квартире с двумя спальнями, залом, балконом, туалетом и ванной. Ни о каком дизайнерском ремонте и красивом виде из окон речи не ведётся.
В интервью на Ютубе артист поведал:
Живу на те деньги, которые у меня остались... В последнее время в России было тяжело с работой из-за моих взглядов. Никто меня не преследовал, но я находился в черном списке.
Панин признаётся, что частенько помогают друзья и сейчас есть средства, чтобы купить еду.
О заработках в Испании актёр не рассказывает. Панин занимается воспитанием дочери-подростка, не понимая, зачем той нужна школа.
Один из главных персонажей фильма "Жмурки" пояснил природу появления в Сети скандального видео с собакой. Актер уверяет, что ролик - не что иное, как фейк.
Это видео появилось в момент, когда мы должны были получить решение суда, что ребенок останется со мной. Видео с собакой - абсолютный фейк. Голова моя, спина не моя, потому что там нет татуировок, а у меня они есть.
Остальные скандальные видео эпатажный артист объясняет своей наркотической зависимости.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС
Построив башню из четырёх яиц, мужчина побил собственный мировой рекорд
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Financial Times: Украина получит ракеты для американских HIMARS дальностью 300 километров
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине