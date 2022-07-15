Исследователи показали, как выглядит миллион москитов

Даже один навязчивый москит — это уже слишком много. Но мало кто когда-нибудь задумывался, как выглядит целый миллион этих раздражающих насекомых.

Теперь эту тайну раскрыли исследователи из организации «Lee County Mosquito Control District» (Флорида, США), занимающейся борьбой с комарами.

Насекомых оказалось целое ведро, а если высыпать их на стол, то куча получается даже несколько пугающей.

Эксперты шутливо пояснили, что у всех москитов «истёк срок годности», то есть они мертвы.

Все москиты были пойманы в 2021 году в рамках тестовой программы Министерства сельского хозяйства США.

Исследование направлено на то, чтобы выяснить, насколько помогут в борьбе с комарами специальные ловушки.

Опубликовано: Антон Райт

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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