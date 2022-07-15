Путин освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса»
Бывший вице-премьер по оборонной промышленности Борисов сменил Рогозина во главе «Роскосмоса».
Президент Российской Федерации в пятницу, 15 июля 2022 года, подписал указ о снятии Дмитрия Рогозина с занимаемой им должности генерального директора государственной корпорации «Роскосмос».
Помимо этого, Путин подписал указ, согласно которому должность гендиректора корпорации космической деятельности «Роскосмос» займёт экс-вице-премьер по оборонной промышленности России Юрий Борисов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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