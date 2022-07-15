Бывший футболист «Спартака» Александр Козлов скончался во время массажа

Экс-нападающему команды было 29 лет, медики предполагают, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб, однако точную причину назовут позже.

Печальную новость обсуждают поклонники российского футбола - скоропостижно скончался бывший нападающий "Спартака" Александр Козлов.

Как сообщает СтарХит, Александр провел тренировку с любительской командой, за которую он в последнее время играл. После этого спорстмен пошел на массаж, и ему стало плохо.

Медики предполагают, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб, однако точную причину назовут позже.

В команде «Зоркий», где тренировался спорстмен, уточнили информацию — по их словам, СМИ искажают информацию об обстоятельствах смерти Козлова.

Коллеги спортсмена ответили, что "подробности выясняются", а "новости, что Козлов умер после тренировки во время массаже — фейк".

Издание напоминает, что Козлов считался одним из главных талантов своего поколения. Первый матч футболист провел в Лиге чемпионов в 17 лет, после выступал за молодежную сборную России.

В составе «Спартака» футболист провел 28 матчей, на его счету один забитый гол и две голевые передачи. Козлов также выступал за клубы «Тюмень», «Химки», «Факел», «Тосно», казахстанский «Окжетпес», ереванский «Арарат» и крымский «Алустон-ЮБК».