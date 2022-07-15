Эксперты рассказали, как повысить урожай перцев с помощью пшена
Эта крупа также помогает растению избавиться от такого назойливого вредного насекомого, как муравей.
Удивительно, но факт: обычное пшено поможет решить многие проблемы в огороде. В частности, позволяет повысить урожайность перцев и избавить растение от муравьев.
Чтобы прогнать муравьев, нужно просто просыпать крупу возле растений - от вредителя не останется и следа. Пшено отпугивает муравьев получше всяких ядов.
Из пшенки можно приготовить и эффективную подкормку для перцев. Для этого нужно пачку самой дешевой крупы замочить в 5 л теплой воды.
Через сутки процедить, и полить перцы (если грядок много, можно развести настойку водой в соотношении 1:1).
Оставшееся на дне емкости пшено прикопать рядом с кустами для большего эффекта. После подкормки почву аккуратно подрыхлить.
Поливать такой настойкой перцы можно несколько раз за сезон. После такого питания растение раньше зацветает, плоды быстрее созревают и лучше хранятся. Урожайность тоже увеличивается.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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