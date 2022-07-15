Фермер стал рекордсменом благодаря тому, что вырастил самую увесистую клубнику

Клубника бывает крупной или мелкой, но от этого экземпляра у многих любителей фруктов и ягод вполне могут потечь слюнки.

Ариэль Чахи, фермер из Кадима-Цорана (Израиль), стал мировым рекордсменом благодаря тому, что вырастил самую тяжёлую в мире клубничину — её вес составляет 288,88 граммов.

Считается, что чудесная ягода получилась такой большой и увесистой из-за необычно низких температур, установившихся в местности в январе и феврале.

После цветения клубника развивалась медленнее, чем обычно, что и привело к такому впечатляющему размеру.