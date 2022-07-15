Водитель нарушил правила, посадив на пассажирское сиденье пластиковый скелет в толстовке

Перед жителем Вашингтона (США), чьё имя не называется, встала проблема. Ему захотелось ехать по полосе дороги, где можно передвигаться только с пассажирами.

Вот только пассажира у водителя не было, так что пришлось импровизировать.

В результате сотрудники дорожной полиции, остановившие транспортное средство, с удивлением полюбовались на восседавший на пассажирском сиденье пластиковый скелет, одетый в толстовку с капюшоном.

За остроумие автомобилисту вполне можно поставить «пятёрку», но, как это ни прискорбно для него, за нарушение правил он получил от стражей порядка «двойку» в качестве штрафа.