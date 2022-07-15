Посмотрев на рисунок, который нарисовал её сын, мама приняла решение похудеть
Когда Венди Кэндлиш пришла на родительское собрание в класс своего старшего сына, она с интересом принялась изучать вывешенные на стене детские рисунки.
Одно из художеств поразило жительницу Канберры (Австралия). Она призналась, что в тот момент как будто получила пощёчину.
Это было творчество её отпрыска. Раздутая шарообразная фигура на рисунке и подпись «Быть толстой нормально» явно намекнули матери семейства на то, что моделью для оскорбительной картины послужила именно она.
У Венди всегда был лишний вес, и именно в тот момент она осознала, что не желает подавать такой пример своим детям.
Решительная женщина полностью изменила свою жизнь и привычки, начав правильно питаться и заниматься спортом.
Теперь, когда проделан большой путь и нашей героине есть чем похвастаться, она настаивает на том, что дело даже не в красивом теле.
Дело ещё и в том, что Венди стала значительно лучше себя чувствовать, плюс она сделалась примером для сыновей, которые вместе с мамой пристрастились к здоровому образу жизни.
Опубликовано: Игнат Ветров
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