Садоводы рассказали, чем подкормить базилик для получения хорошего урожая

Это растение считается императором среди пряных трав. Он улучшает вкус других плодов и отпугивает насекомых.

Если базилик посадить рядом с томатами, то их вкус улучшится. А в паре с бархатцами он вдвойне сильнее будет отпугивать насекомых.

Чтобы у базилика выросло больше листьев, его нужно прищипнуть на стадии появления 6-7 листочков.

В целом растение неприхотливо в уходе: его нужно периодически пропалывать и поливать теплой водой, доводя грунт до умеренно влажного.

В плодородном грунте растение отлично растет и без удобрений, не считая азотной подкормки в начале его роста.

Если же земля неплодородная, то при высадке рассады нужно насыпать в каждую лунку перегной.

В случае отставания кустиков базилика в росте нужно один раз подкормить их нитрофоской. Обычно этого достаточно для того, чтобы урожай был большим.

Опубликовано: Наталья Павлова

 

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