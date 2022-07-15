Построив башню из четырёх яиц, мужчина побил собственный мировой рекорд
Построив башню из четырёх яиц, мужчина побил собственный мировой рекорд Мохаммед Мокбель из Йемена ранее попадал в Книгу рекордов Гиннеса, ведь ему удалось сбалансировать три куриных яйца, поставив их одно на другое.
Рекордсмен, который обнаружил любовь к балансировке ещё в юном возрасте, не стал почивать на лаврах.
На сей раз он построил башенку из четырёх яиц, таким образом побив свой собственный рекорд.
Мохаммед добавил, что балансировка — очень сложный процесс, требующий огромного терпения, сосредоточенности и спокойствия.
Работать же с яйцами особенно нелегко, ведь из-за уникальной формы и текстуры не сразу удаётся найти центр тяжести каждого яйца.
Впрочем, если вы до сих пор уверены, что в такой рекордной башенке нет ничего выдающегося, вы всегда можете попробовать обойти Мохаммеда.
Опубликовано: Антон Райт
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