Построив башню из четырёх яиц, мужчина побил собственный мировой рекорд Мохаммед Мокбель из Йемена ранее попадал в Книгу рекордов Гиннеса, ведь ему удалось сбалансировать три куриных яйца, поставив их одно на другое.

Рекордсмен, который обнаружил любовь к балансировке ещё в юном возрасте, не стал почивать на лаврах.

На сей раз он построил башенку из четырёх яиц, таким образом побив свой собственный рекорд.

Мохаммед добавил, что балансировка — очень сложный процесс, требующий огромного терпения, сосредоточенности и спокойствия.

Работать же с яйцами особенно нелегко, ведь из-за уникальной формы и текстуры не сразу удаётся найти центр тяжести каждого яйца.

Впрочем, если вы до сих пор уверены, что в такой рекордной башенке нет ничего выдающегося, вы всегда можете попробовать обойти Мохаммеда.