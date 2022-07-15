Пограничники Китая начали использовать в своей работе гусей
Вот уже несколько месяцев пункты пограничного контроля в Лунчжоу (провинция Гуанси, Китай) используют необычных помощников.
В этой местности граница с Вьетнамом тянется 184 километра по суше и 22 километра по воде, так что пограничникам не слишком легко отслеживать людей, желающих незаконно перейти границу.
Теперь им в этом помогают гуси, как бы странно это ни звучало.
Эти птицы не только очень умны, но и куда более эмоционально чувствительны к звукам, чем собаки.
Стоит только птице услышать нечто подозрительное, как она начинает громко кричать, а при виде незнакомцев и вовсе поднимает невообразимый шум.
Гуси стали настолько популярными помощниками, что их начинают использовать и в других приграничных областях.
На некоторых пунктах полезных птиц уже стало больше, чем привычных собак.
Опубликовано: Антон Райт
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