Пограничники Китая начали использовать в своей работе гусей

Вот уже несколько месяцев пункты пограничного контроля в Лунчжоу (провинция Гуанси, Китай) используют необычных помощников.

В этой местности граница с Вьетнамом тянется 184 километра по суше и 22 километра по воде, так что пограничникам не слишком легко отслеживать людей, желающих незаконно перейти границу.

Теперь им в этом помогают гуси, как бы странно это ни звучало.

Эти птицы не только очень умны, но и куда более эмоционально чувствительны к звукам, чем собаки.

Стоит только птице услышать нечто подозрительное, как она начинает громко кричать, а при виде незнакомцев и вовсе поднимает невообразимый шум.

Гуси стали настолько популярными помощниками, что их начинают использовать и в других приграничных областях.

На некоторых пунктах полезных птиц уже стало больше, чем привычных собак.