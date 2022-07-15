В Испании стоит неимоверная жара, из-за которой птицы не могут летать и падают на землю
В северо-западном регионе страны столбик термометра превысил рекордную отметку в 40,6 градуса.
По сообщению испанской радиостанции Cadena SER, в городе Вальядолида на северо-западе Испании в полицию стали поступать звонки от расстроенных местных жителей.
Люди сообщали, что наблюдают плачевную картину: пернатые разных видов, большие и маленькие, перестают удерживаться в воздухе, слабеют и падают вниз.
Специалисты объясняют это тем, что из-за аномальной жары, надвинувшейся на испанский регион, птицы обезвоживаются, отчего слабеют, дезориентируются в пространстве и становятся неспособными удержаться на лету.
Жара в Вальядолиде, по прогнозам синоптиков, продержится еще несколько дней. А местные энтузиасты вызвались помогать братьям нашим меньшим перенести аномальный зной.
Опубликовано: Наталья Павлова
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