В Испании стоит неимоверная жара, из-за которой птицы не могут летать и падают на землю

В северо-западном регионе страны столбик термометра превысил рекордную отметку в 40,6 градуса.

По сообщению испанской радиостанции Cadena SER, в городе Вальядолида на северо-западе Испании в полицию стали поступать звонки от расстроенных местных жителей.

Люди сообщали, что наблюдают плачевную картину: пернатые разных видов, большие и маленькие, перестают удерживаться в воздухе, слабеют и падают вниз.

Специалисты объясняют это тем, что из-за аномальной жары, надвинувшейся на испанский регион, птицы обезвоживаются, отчего слабеют, дезориентируются в пространстве и становятся неспособными удержаться на лету.

Жара в Вальядолиде, по прогнозам синоптиков, продержится еще несколько дней. А местные энтузиасты вызвались помогать братьям нашим меньшим перенести аномальный зной.