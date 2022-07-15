Пастор устроил торжественное сожжение «колдовских» книг про Гарри Поттера
Прихожане церкви Global Vision Bible Church (Маунт-Джульетта, Теннесси, США), явившиеся на очередную службу, заодно устроили необычное мероприятие под предводительством пастора Грега Локка.
Священник произнёс эмоциональную речь о колдовстве и оккультизме, которые исподволь проникают в нашу жизнь, маскируясь под поп-культуру.
А это значит, что пора устроить старое доброе сожжение опасных книг и зловещих предметов. Был разожжён большой костёр, куда отправились книги про Гарри Поттера, а также серия романов «Сумерки».
Кроме того, верующих попросили принести карты Таро, спиритические доски, фигурки идолов и другие предметы, которые препятствуют распространению слова божьего и прославляют демонов.
Грег Локк добавил, что у него якобы имеется разрешение на разведение подобного костра, но даже если бы разрешения и не было, то любая церковь имеет полное право сжигать оккультные материалы, которые являются угрозой религиозной системе убеждений.
Известно, что на торжественном сожжении присутствовал фотограф Тайлер Салинкас, явно не одобрявший всё происходившее.
Чтобы подчеркнуть иронию момента, он принёс с собой книги «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери и «Происхождение видов» Чарльза Дарвина.
Также Тайлер под шумок швырнул в огонь книгу, которая, как он уверяет, была Библией.
Опубликовано: Игнат Ветров
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