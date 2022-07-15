Чтобы беременная женщина родила мальчика, целитель в Пакистане забил ей гвоздь в череп
Некая жительница Пешвара (Пакистан), обратившаяся за помощью к врачам, шокировала медиков.
Несчастная страдала от сильной боли, что и неудивительно, ведь в её череп был забит 5-сантиметровый гвоздь.
Оказалось, что пациентка беременна. У неё уже имеются три дочки, и муж якобы собирается уйти от неё, если и четвёртый ребёнок окажется девочкой.
Пребывая в отчаянии из-за рушащейся семьи, будущая мама обратилась к целителю, который уверял, что может влиять на пол нерождённого ребёнка. Сделал он это с помощью вбитого в голову клиентки гвоздя.
Удивительно, но пациентка не получила слишком серьёзных повреждений.
Гвоздь извлекли, и через некоторое время даму выписали. Вот только рентгеновский снимок гвоздя в черепе появился в интернете и весьма заинтересовал полицию.
Как ни странно, но женщина сумела покинуть стены клиники, сохранив своё инкогнито.
Однако, власти не отчаиваются. Они работают с больничными камерами видеонаблюдения.
Если записи помогут идентифицировать пациентку, то через неё, возможно, удастся выйти и на целителя, который оказался самым настоящим злодеем.
Опубликовано: Антон Райт
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