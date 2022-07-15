Лепс рассказал о своём отношении к украинским артистам после начала спецоперации

Исполнитель Григорий Лепс поведал о том, что не испытывает негатива даже к тем знаменитостям из Украины, которые оскорбляли его лично.

О своем отношении к украинским звёздам после запуска спецоперации России в соседнем государстве известный исполнитель Григорий Лепс поведал в интервью изданию "СтарХит".

Знаменитость рассказал, что у него нет в душе никакого негатива к коллегам по сцене из Украины, даже к тем, которые осыпали его оскорблениями лично.

Даже те люди, которые меня оскорбляли за то, что я посещаю Донбасс, мои украинские коллеги, я к ним абсолютно спокойно отношусь, я их понимаю. Неизвестно, как бы сам повел себя на их месте - может, точно так же, а, может, и еще хуже.

Певец не берётся судить украинцев, понимая, что им больно и страшно за свою родину. Звезда сцены признаётся, что, возможно, на их месте вёл бы себя также, если не хуже.

Не осуждает Лепс и российских знаменитостей, не желающих приезжать на Донбасс, когда там идёт спецоперация. Артист признаётся, что ему и самому страшно, так как случится может всё, что угодно. По этой причине он призывает делать то, что человек желает сам, а не по чьей-то указке.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс в начале осени текущего года станет дедушкой. Его старшая дочь Инга находится в ожидании первенца.