Лепс рассказал о своём отношении к украинским артистам после начала спецоперации
Исполнитель Григорий Лепс поведал о том, что не испытывает негатива даже к тем знаменитостям из Украины, которые оскорбляли его лично.
О своем отношении к украинским звёздам после запуска спецоперации России в соседнем государстве известный исполнитель Григорий Лепс поведал в интервью изданию "СтарХит".
Знаменитость рассказал, что у него нет в душе никакого негатива к коллегам по сцене из Украины, даже к тем, которые осыпали его оскорблениями лично.
Даже те люди, которые меня оскорбляли за то, что я посещаю Донбасс, мои украинские коллеги, я к ним абсолютно спокойно отношусь, я их понимаю. Неизвестно, как бы сам повел себя на их месте - может, точно так же, а, может, и еще хуже.
Певец не берётся судить украинцев, понимая, что им больно и страшно за свою родину. Звезда сцены признаётся, что, возможно, на их месте вёл бы себя также, если не хуже.
Не осуждает Лепс и российских знаменитостей, не желающих приезжать на Донбасс, когда там идёт спецоперация. Артист признаётся, что ему и самому страшно, так как случится может всё, что угодно. По этой причине он призывает делать то, что человек желает сам, а не по чьей-то указке.
Ранее сообщалось, что Григорий Лепс в начале осени текущего года станет дедушкой. Его старшая дочь Инга находится в ожидании первенца.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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