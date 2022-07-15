76-летний отец Илона Маска признался, что падчерица родила от него двоих детей

По его словам, единственное, ради чего люди живут на земле - размножение и, если бы он мог, то завел бы еще одного ребенка.

76-летний Эррол Маск рассказал, что у него родилось двое детей от его падчерицы - 35-летней Яны Безуиденхаут. Мужчина воспитывал ее с 4-летнего возраста.

Отец Илона Маска поведал, что три года назад у них с Яной родилась дочь. Еще раньше, в 2018 году, - сын Эллиот Раш, сейчас мальчику пять лет. Как уточняет Сплетник.ру, отношения с падчерицей у Эррола и Яны возникли, когда девушке было 30 лет.

По словам мужчины, второй ребенок от Яны "незапланированный", однако в отцовстве он не сомневается, потому что жил с падчерицей после того, как родился их сын.

Отец миллиардера отметил, что расстался с падчерицей. Причина в большой разнице в возрасте — 41 год. При этом Эррол подчеркнул, что они привязаны один к одному, и еще могут быть вместе.

По его словам, "единственное, для чего мы живем на Земле, - размножение". И добавил, что, если бы мог завести еще одного ребнка, то сделал бы это.

Эррол также добавил, что от него родило немало женщин. Он не скрывает, что для его старших детей от Мэй Макс их с Яной отношения стали шоком, ведь она - их сводная сестра.

К слову, Илон Маск с отцом полностью разорвал отношения после серии конфликтов. И даже назвал его водном из интервью "ужасным человеком".

Эррол с матерью Яны прожил в браке 18 лет. Когда у него начались взаимоотношения с падчерицей, они уже развелись. Мать Яны тоже была намного младше избранника: в момент женитьбы ей было 25 лет, ему — 45.