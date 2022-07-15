Корейская художница по фарфору стала известным мастером татуировки

Жительница Пучхона (Южная Корея) по имени Абии около шести лет работала профессиональной художницей по росписи фарфора.

Женщина никогда была не против расширить свои художественные границы, а потому она необычайно воодушевилась, когда наставник предложил ей попробовать заняться татуировкой.

Абии начала учиться у известного южнокорейского тату-мастера, и теперь она готова радовать клиентов своими удивительными нежными работами.

Стиль татуировок художницы на самом деле является продолжением того, что она делала с фарфоровыми изделиями, и представляет собой всё те же прекрасные мотивы.

Абии рассказала, что используемые цвета и выражаемая концепция остались прежними, только теперь вместо фарфора она работает с человеческой кожей, вместо кисти берёт иглу, а вместо красок использует чернила.

Конечно, находится немало желающих попасть на приём к Абии, чтобы покрасоваться с одним из её рисунков, уникальных в своей полноте и изысканности.