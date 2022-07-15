Фанат три десятилетия собирал коллекцию предметов, посвящённых любимому мультсериалу

Если вам нравится мультсериал «Симпсоны», то вы наверняка позавидуете Глину Каллифорду из Уэльса.

Достаточно только прийти в гости к 46-летнему мужчине, чтобы понять, что вы находитесь в доме самого преданного фаната «Симпсонов».

Целых три десятилетия Глин потратил на то, чтобы собрать коллекцию вещей, посвящённых мультфильму. А денег на всё это ушло примерно 50000 фунтов.

Коллекция занимает свободную комнату и чердак в доме мужчины, и, рассматривая это собрание, можно полюбоваться на игрушки, обувь и одежду, банки из-под напитков, украшения, игровые автоматы, DVD-диски, фигурки «Lego» и многое-многое другое.

Глин рассказал, что влюбился в мультсериал, когда, будучи подростком, посмотрел самый первый эпизод.

Практически сразу фанат потратился на футболку с принтом Барта Симпсона, ещё не подозревая, что она станет первым экземпляром во впечатляющей коллекции.