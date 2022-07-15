Этот переулок в Районге (Таиланд) известен многим жителям тем, что он невероятно узок — всего 198 сантиметров

Горожане добавили, что порой через узкое пространство ездят и другие машины, и никогда на этом месте не было серьёзных ДТП.

Также известно, что владелец одного из зданий, примыкающих к переулку, вызвался снести строение, чтобы расширить проезд.

Но местные жители никак не отреагировали на такое предложение — видимо, их всё устраивает.

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