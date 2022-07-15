Этот переулок в Районге (Таиланд) известен многим жителям тем, что он невероятно узок — всего 198 сантиметров
Несмотря на такое неудобство, госпожа Суайди оказалась готова проехать по нему на машине, при этом не оставив на автомобиле ни единой царапины.
Более того, женщина рассказала, что вот уже 30 лет ездит по странному переулку, и всё, что нужно — это просто не спешить и проявлять осторожность.
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Горожане добавили, что порой через узкое пространство ездят и другие машины, и никогда на этом месте не было серьёзных ДТП.
Также известно, что владелец одного из зданий, примыкающих к переулку, вызвался снести строение, чтобы расширить проезд.
Но местные жители никак не отреагировали на такое предложение — видимо, их всё устраивает.
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Опубликовано: Антон Райт
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