Выброшенную куклу ошибочно приняли за мёртвую женщину

Помощники шерифа округа Джонс (Джорджия, США) отреагировали на вызов по поводу мёртвой женщины, тело которой было обнаружено на лесной тропе.

Впрочем, уже скоро полицейские вздохнули с облегчением, поняв, что на земле валялась всего лишь реалистичная кукла.

То есть свершилось вовсе не ужасное злодеяние, а обычное засорение природной территории.

Это тоже не поощряется, но всё-таки куда лучше, чем убийство.