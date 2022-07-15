Выброшенную куклу ошибочно приняли за мёртвую женщину
Помощники шерифа округа Джонс (Джорджия, США) отреагировали на вызов по поводу мёртвой женщины, тело которой было обнаружено на лесной тропе.
Впрочем, уже скоро полицейские вздохнули с облегчением, поняв, что на земле валялась всего лишь реалистичная кукла.
То есть свершилось вовсе не ужасное злодеяние, а обычное засорение природной территории.
Это тоже не поощряется, но всё-таки куда лучше, чем убийство.
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Отчитавшись перед общественностью на своей странице в Facebook, офицеры добавили, что найденная кукла, получившая имя Селена, «немного не в себе, но скоро поправится».
Также было опубликовано обращение в персоне или персонам, которые знают Селену и ответственны за её появление на тропинке.
Этим людям ничто не угрожает, но впредь их попросили не мусорить.
Опубликовано: Игнат Ветров
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