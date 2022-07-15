Модель считает свою неудачную фотографию в паспорте унизительной

Женщина, известная под ником hellomoia, является влиятельной персоной в соцсетях, и вот недавно она рассказала многочисленным подписчикам о перенесённом унижении.

Всё случилось из-за фотографии в паспорте, которую женщина-модель посчитала шокирующей. Действительно — в документе мы как будто видим совершенно другую даму.

Теперь hellomoia не только утверждает, что подобное фото оскорбляет её достоинство, но и настаивает — в жизни она выглядит куда лучше.