Модель считает свою неудачную фотографию в паспорте унизительной

Женщина, известная под ником hellomoia, является влиятельной персоной в соцсетях, и вот недавно она рассказала многочисленным подписчикам о перенесённом унижении.

Всё случилось из-за фотографии в паспорте, которую женщина-модель посчитала шокирующей. Действительно — в документе мы как будто видим совершенно другую даму.

Теперь hellomoia не только утверждает, что подобное фото оскорбляет её достоинство, но и настаивает — в жизни она выглядит куда лучше.

  • Изображение статьи

    Пользователи интернета утешают модель, шутливо замечая, что если фотография в паспорте получилась удачной и красивой — то это какой-то неправильный паспорт.

    Расстроенная hellomoia интересуется, почему же за те налоги, которые она платит, министерство внутренних дел не может купить нормальные фотокамеры и делать хорошие снимки граждан.

    В этом с ней тоже согласно немало людей, недовольных своими фото в паспортах.

Опубликовано: Антон Райт

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 