Модель считает свою неудачную фотографию в паспорте унизительной
Женщина, известная под ником hellomoia, является влиятельной персоной в соцсетях, и вот недавно она рассказала многочисленным подписчикам о перенесённом унижении.
Всё случилось из-за фотографии в паспорте, которую женщина-модель посчитала шокирующей. Действительно — в документе мы как будто видим совершенно другую даму.
Теперь hellomoia не только утверждает, что подобное фото оскорбляет её достоинство, но и настаивает — в жизни она выглядит куда лучше.
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Пользователи интернета утешают модель, шутливо замечая, что если фотография в паспорте получилась удачной и красивой — то это какой-то неправильный паспорт.
Расстроенная hellomoia интересуется, почему же за те налоги, которые она платит, министерство внутренних дел не может купить нормальные фотокамеры и делать хорошие снимки граждан.
В этом с ней тоже согласно немало людей, недовольных своими фото в паспортах.
Опубликовано: Антон Райт
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